Matias Soulé si è preso la Roma con gol, assist e giocate. Ieri col Napoli ha trovato la terza rete stagionale e si è preso i complimenti di tutti. Emanuele Giaccherini a Dazn lo ha elogiato, queste le sue parole: "È nel prime, è il trascinatore tecnico di questa squadra. Malen non ha giocato una grande partita e lui ha trascinato la squadra. Il gol è pazzesco, per velocità di piede e di gamba ricorda le reti di Messi. Chiede l'uno-due e tra lo stop e il tiro passa pochissimo tempo". Il paragone è da brividi. Soulé vuole continuare a fare bene e martedì è pronto per il Cagliari. Ci sarà lui in attacco con Malen e Mora. Dybala torna tra i convocati.