Massimiliano Allegri è a rischio dopo le frasi pronunciate durante e dopo il match tra Napoli e Roma di ieri sera. Le affermazioni del tecnico azzurro sarebbero contenute nel rapporto stilato dagli ispettori della Procura Federale presenti ieri a bordo campo e inviate al Giudice Sportivo per le valutazioni del caso. "Lo scorso anno hanno messo la Champions in tasca alla Roma", le parole di Max dalla pancia del Maradona. Lo si apprende da fonti qualificate riportate da LaPresse. Le decisioni del Giudice Sportivo in realtà sono attese già per la giornata di domani, lunedì, considerando che la Serie A tornerà in campo già martedì per il turno infrasettimanale. E l'ufficio guidato da Gerardo Mastrandrea si esprimerà in primis sul cartellino rosso rimediato nel concitato finale di gara. Dopodiché starà alla Procura Federale valutare l'eventuale apertura di un fascicolo autonomo. Secondo TMW, se la Procura dovesse ritenere le dichiarazioni lesive della regolarità della competizione o dell'imparzialità arbitrale, potrebbe valutare una contestazione ai sensi dell'articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva. Per i tesserati professionisti, tale disposizione prevede un'ammenda da 2.500 a 50.000 euro. Potrebbe inoltre essere valutata un'eventuale responsabilità della società.