"Le dichiarazioni di Allegri riferite nel dopo partita di Napoli-Roma sono gravissime: ipotizza un illecito sportivo, compiuto da terzi per favorire la Roma? Ne risponderà di fronte alla Procura Federale, che ovviamente dovrà aprire una inchiesta". Queste le dichiarazioni (in un post social) del giornalista Maurizio Pistocchi. Un Massimiliano Allegri poco lucido - come affermato dallo stesso nel post-partita - che a microfoni spenti, in sala stampa, si è lasciato sfuggire una frase infelice: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro...". Dichiarazioni pesantissime nei confronti della Roma dopo un finale di partita infuocato per le proteste e la classica giacca tolta e quasi lanciata. "In ogni caso, comunque vada a finire, una pessima figura", conclude Pistocchi evidenziando la gravità della situazione e una figura, anche a livello sportivo e di campo, che il tecnico del Napoli si porterà dietro.