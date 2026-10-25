Il più atteso non ha deluso. Soulé contro il Napoli si è caricato la Roma sulle spalle e ha trovato il terzo gol in campionato. Anche l'anno scorso a questo punto della stagione aveva lo stesso numero di reti, ma quello di questa stagione sembra un Matias diverso. Più leader e non sta facendo pesare l'assenza di Dybala. La rete nel tempio di Maradona è tra le più belle realizzate da quando è nella Capitale. E la prestazione è stata da assoluto top player, questi i dati forniti da Sofascore: 4 passaggi chiave, 88% di passaggi riusciti, otto duelli vinti, quattro dribbling riusciti e lo stesso numero di palloni recuperati. Prezioso sia avanti che dietro.

In estate è stato ad un passo dall'addio. Matias, però, non ha mai voluto lasciare Roma. Avevano bussato alla porta i club arabi ma la volontà era quella di rimanere nel calcio che conta. Discorso comprensibile per un ragazzo di 23 anni. Martedì contro il Cagliari tocca di nuovo a lui. Dybala migliora, verrà convocato ma tornerà dal primo minuto contro l'Udinese. Soulé è pronto per guidare l'attacco con Malen. La pubalgia che l'anno scorso lo ha frenato ora non è più un problema ed è riuscito anche a conquistare la nazionale argentina.