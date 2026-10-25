«Lâ€™anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loroâ€¦Â». Il concetto Ã¨ chiaro e ancora rimbomba nella pancia del Maradona. Anche la figuraccia Ã¨ evidente. Câ€™Ã¨ stata e basta. Manca, perÃ², altro. La risposta della Roma e lâ€™intervento della Procura Federale. Che sono in stand by. O forse no. Câ€™Ã¨ solo da attendere per capire come andrÃ a finire. La figuraccia Ã¨ quella di Allegri. Inequivocabile e sgradevole. Lâ€™urlo dellâ€™allenatore del Napoli non puÃ² passare inosservato. Anche perchÃ© Ã¨ diretto in faccia a Gasperini, principale artefice del terzo posto conquistato dai giallorossi con merito nella passata stagione. Max ha messo in grande difficoltÃ i media per quellâ€™uscita. Velenosa e fasulla. Giornali e tv hanno tenuto sotto traccia lâ€™accusa. Stupiti va bene. Câ€™Ã¨ perÃ² da chiedersi perchÃ© il (quasi) black out - nÃ© commenti (figuriamociâ€¦) nÃ© prese di posizione - davanti a unâ€™esternazione di tale gravitÃ . Interessi editoriali e amicizie personali hanno garantito - fin qui, perchÃ© magari qualcuno si puÃ² sempre affidare alla sveglia postdatata - lâ€™immunitÃ al livornese. Che non solo ha messo in dubbio la regolaritÃ del campionato. Ha soprattutto offeso la Roma.

Ora i Friedkin devono difendere la Roma

Ecco perchÃ© bisogna spostarsi subito dentro il. Eâ€™ da lÃ¬ che la tifoseria giallorossa si augura di sentire la risposta ad Allegri. E di. Di farsi perdonare per quanto non Ã¨ stato fatto il- la proprietÃ Ã¨ del resto la stessa - nelladopo la scandalosa performancenella finale di Europa League. Lo ha appena ricordato. Come la Roma sconfitta di quella serata in Ungheria. ParlÃ² JosÃ©, in difesa di squadra e tifoseria, imitando Totti, ma durante la gestione Pallotta, spesso inchinata davanti alla Juve. Come. Non deve perÃ² essere Gian Piero a farsi sentire. Significherebbedi tre anni e mezzo fa. Semmainella Capitale. Spetta a lui, con il suo italiano che ha giÃ mostrato perfetto - e quindi ben comprensibile - in pubblico, la replica a Max.. Nessuno chiede la multa o addirittura la squalifica. Qui viene messo in discussione lâ€™ultimo torneo. Falsato secondo Allegri. Che intanto farebbe bene a chiedere scusa ai tifosi del Milan. PerchÃ© - sono appena passati cinque mesi -. Â«Sempre luiÂ». CioÃ¨ Max.