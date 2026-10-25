Leonardo Balerdi ha conquistato tutti. Ieri è stato il protagonista della sfida del Maradona col Napoli. Doppietta e un punto d'oro per la Roma. Tanti i commenti dei suoi compagni di squadra sotto al suo post, ma il più carico d'amore è ovviamente quello della fidanzata Giulia Ciancio: "Vederti felice è la mia gioia. Vamos siempre amore". E il riscatto di Balerdi - ad oggi - non è in discussione. Se il classe 1999 dovesse giocare almeno il 55% delle partite stagionali, contando tutte le competizioni e con almeno 45 minuti in campo, il riscatto diventerebbe obbligatorio per la stessa cifra dell'opzione. È stato però studiato un meccanismo variabile, che riduce il costo del cartellino nel caso in cui Balerdi dovesse essere utilizzato di meno: se disputerà tra il 40% e 1l 55% delle gare l'obbligo e fissato a 11 milioni. E poi prevista un'ultima clausola che cautela il Marsiglia da eventuali tentativi di tenere "nascosto" il calciatore per provare in qualche maniera ad ottenere uno sconto. Basterà infatti il 20% dei match giocati nella seconda metà di stagione per far scattare l'obbligo a 9 milioni di euro.