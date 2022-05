Ansia Leicester, anche Ranieri all’Olimpico. Cristante e la Roma ancora insieme

Due giorni alla semifinale di Conference, oggi a Trigoria la visita di Nainggolan. Il numero 4 verso il rinnovo: per Mourinho è imprescindibile. Per gli inglesi giornata di vigilia interamente in 'casa'

Francesco Iucca

E ovviamente al 'bambino' Nicola Zalewski, ancora a caccia del suo primo gol. Sarà una partita importante - senza Mkhitaryan - anche per Sergio Oliveira, che deve guadagnarsi la conferma della Roma, che comunque chiederà lo sconto al Porto e punterà anche al taglio del suo ingaggio. Certo di restare, invece, Bryan Cristante che è diventato imprescindibile per Mourinho:non a caso lo Special One lo ha tolto dal mercato dopo che per la società aveva addosso lo status di cedibile. Con l'inevitabile epilogo del rinnovo di contratto con adeguamento.

Ranieri torna all'Olimpico per Roma-Leicester. Nainggolan in visita a Trigoria

Intanto c'è chi è già in trepidazione per la sfida di Conference, come Damiano David, frontman dei Maneskin:"Sto già sudando". Roma-Leicester, che sarà arbitrata dal serbo Jovanovic, è ovviamente la sfida del cuore di Claudio Ranieri, cuore e anima giallorossi ma ovviamente affezionato alle Foxes dopo lo storico scudetto. "Gli inglesi sono affettuosi, ma questa è casa mia, è il bambino che sono stato e non posso tradirlo. Giovedì sarò allo stadio, mi ricorderà dei tempi in cui andavo in curva. La Roma ha il 55% di passare il turno con l'effetto Olimpico". A proposito di stadio, si continua a lavorare sul progetto del nuovo impianto: "Mercati generali area più difficile. La Roma è molto interessata a Pietralata ma la zona in cui è più semplice realizzare un progetto urbanistico è Tor Vergata, anche se ai tifosi e alla società piace meno", ha spiegato l'assessore al decentramento Andrea Catarci. A Trigoria, invece, oggi c'è stata la visita molto gradita di Radja Nainggolan. Infine qualche problema tecnico per i tifosi che hanno provato ad acquistare il biglietto per Fiorentina-Roma e le parole di Nicolò Zaniolo su Francesco Totti:"Una leggenda, provo tanta ammirazione".