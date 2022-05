Roma, visita a sorpresa di Nainggolan a Trigoria

Il belga ha ritrovato molti componenti del club tra sorrisi e abbracci

In mattinata Trigoria ha (ri)aperto le porte a un ospite speciale. Nainggolan, infatti, è tornato nel centro sportivo giallorosso quasi quattro anni dopo la sua partenza dalla Capitale per vestire la maglia dell'Inter. Il belga, ora in forza all'Anversa, ha ritrovato molti componenti del club tra sorrisi e abbracci. Il tutto documentato sui social da uno storico collaboratore del club. I tifosi non lo hanno mai dimenticato e nemmeno lui, che più volte ha ribadito di essersi opposto alla sua cessione, non manca occasione per rinnovare il legame con la piazza giallorossa. Come successo il 10 aprile scorso quando ha ricordato sui social l'impresa compiuta contro il Barcellona nel 2018. Tra due giorni la Roma è chiamata a un'altra impresa, chissà che la visita di uno dei protagonisti della semifinale europea del 2018 non sia di buon auspicio.