Tremila tifosi in arrivo a Roma: il Leicester crede nell’impresa

La squadra di Rodgers ha speso meno energie nervose rispetto alla banda di José Mourinho, impegnata nella voltata per un posto in Europa League con Lazio, Fiorentina e Atalanta

Tra Tirana e la gloria, c’è la Roma, che ha strappato l’1-1 cinque giorni fa al King Power, ma nella stagione in cui è stata cancellata la regola del gol che valeva doppio in trasferta, si riparte da zero come scrive Stefano Boldrini su Il Messaggero. Il Leicester ha perso 3-1 domenica sul campo del Tottenham di Antonio Conte e inchiodato all’undicesimo posto, si aggrappa alla Conference League, non solo per scrivere un’altra pagina di storia, ma anche per confermarsi in Europa. Il Leiceister ha speso meno energie nervose rispetto alla banda di José Mourinho, impegnata nella voltata per un posto in Europa League con Lazio, Fiorentina e Atalanta. Brendan Rodgers ha schierato otto pedine nuove rispetto al match contro la Roma, confermando solo Kasper Schmeichel, Castagne e Albrighton. Rodgers riproporrà Maddison, Vardy, Fofana, Tielemans e potrebbe schierare dall’inizio Barnes. Ci sono possibilità anche per Ienanacho, in gol contro il Tottenham: “La Roma è una squadra forte – le parole del nigeriano -, ma noi abbiamo motivazioni enormi per arrivare in finale. Il supporto dei nostri tifosi sarà fondamentale. Vogliamo regalare alla nostra gente il sogno di un trofeo europeo“. All’Olimpico calerà l’armata delle Foxes, ribattezzata Blue Army: tremilaquattrocento tifosi.