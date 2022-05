Zaniolo re d’Europa: dal Porto al Bodo queste sono le sue notti 

Prova incolore contro il Bologna ma Nicolò giovedì ha la possibilità di regalare un’altra serata magica

Zaniolo sogna una serata speciale in Europa dopo la deludente prestazione contro il Bologna. L’Olimpico per lui sembra stregato, non trova il gol dal novembre del 2019 in campionato mentre in serate del genere riesce ad esaltarsi. La conferma è arrivata contro il Bodo dove Nicolò con la prima tripletta della sua carriera ha regalato la semifinale contro il Leicester alla Roma. Proprio in Conference ad agosto è tornato al gol contro il Trabzonspor nel ritorno dei preliminari. La sua storia in maglia giallorossa è partita in una notte europea. Di Francesco a sorpresa lo schiera titolare nel tempio del calcio contro il Real Madrid.

Nella stessa stagione, un anno prima dell’infortunio al ginocchio, con la doppietta al Porto sotto la curva Sud diventa il più giovane italiano a segnare due gol in una gara di Champions League. Mourinho si affiderà al suo talento e alla sua propensione nel far bene in serate del genere. Il numero 22 sogna la finale e spera di mettere in bacheca il suo primo trofeo: “Vincere sarebbe un punto di partenza e non un punto d’arrivo. Per i tifosi significherebbe tantissimo, come per noi! 14 anni di attesa per un titolo sono un po’ troppo tempo. Quindi noi quest’anno ci proveremo a portarlo a casa”.