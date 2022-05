Fiorentina-Roma, disservizi durante l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti

I tifosi giallorossi hanno preso d'assalto il sito per la vendita dei biglietti del settore ospiti riscontrando non pochi problemi

Dopo lo scoglio rappresentato dalla semifinale di ritorno contro il Leicester, la Roma è attesa dalla Fiorentina il 9 maggio al Franchi in una partita fondamentale per l'accesso all'Europa. I tifosi giallorossi, come di consueto, hanno preso d'assalto il sito per la vendita dei biglietti del settore ospiti riscontrando non pochi problemi. Una volta selezionati i posti a sedere, il sistema richiede il numero della propria fidelity card e insieme un codice. Quand'anche si dovesse inserire questo codice, risulta impossibile procedere al pagamento e quindi completare la transazione. Questa situazione pare riguardare solo le tessere rilasciate non recentemente. Inoltre, sembra impossibile stabilire se sia o meno raggiunto il sold out dei posti disponibili.