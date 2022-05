Roma-Leicester, le probabili formazioni di Mourinho e Rodgers

Lo Special One dovrebbe schierare la stessa formazione dell'andata fatta eccezione per Mkhitaryan. Rodgers fa un cambio

La Roma cerca l'accesso alla finale di Tirana in un'Olimpico riempito da oltre 60 mila tifosi. Mourinho, metabolizzata la defezione di Mkhitaryan, dovrebbe schierare la stessa formazione dell'andata. Rui Patricio ritrova davanti a se Smalling, unico titolare tenuto completamente a riposo contro il Bologna, con Mancini e Ibanez. Oliveira ritrova una maglia da titolare a centrocampo proprio in virtù dell'assenza dell'armeno e farà coppia con Cristante. Ritroveranno il proprio posto sulle fasce Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra mentre Pellegrini sarà ancora il trequartista dietro Zaniolo e Abraham. Quest'ultimo torna in campo dall'inizio dopo aver lasciato il posto a Felix contro gli emiliani. Per quanto riguarda Rodgers, che contro il Tottenham ha lasciato in panchina 8 dei titolari di giovedì scorso, è costretto a cambiare Castagne, ancora non al meglio. Confermato in attacco Vardy che sarà affiancato da Albrighton e Lookman. Sarà riproposto senza modifiche anche il centrocampo, con Maddison, Tielemans e Dewsbury-Hall.