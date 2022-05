Roma, non passa lo straniero: 10 vittorie su 18 in casa contro gli inglesi

L'Olimpico regge l'urto British, solo due le sconfitte in incontri ad eliminazione diretta. E in casa la Roma ha alzato anche un trofeo

Tabù, deriva dal polinesiano ed è stato tramutato in taboo dagli inglesi che quindi ne conoscono bene il significato. Quello della Roma in Britannia lo abbiamo descritto in tutti i modi ma il “non passa lo straniero” (indirizzato in verità ai tedeschi del Colonia nel 1984) è ancora appeso fuori le mura dell’Olimpico per i sudditi di sua Maestà e spaventa il Leicester. Nei precedenti tra la Roma e i club inglesi, infatti, si contano 18 partite in competizioni Uefa con un bilancio favorevole: 10 vittorie romaniste, 4 pareggi e 4 sconfitte. Gli unici ko in scontri ad eliminazione diretta risalgono al 2000-2001 e al 2007-2008: la prima quando i giallorossi persero 0-2 contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Uefa, la seconda lo 0-2 contro il Manchester United nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Non quella del ritorno da 7-1.