Zalewski, dall’esordio con lo United al Leicester: il ragazzino ora cerca il gol

Quasi un anno fa l’esordio in una semifinale europea, dopo 365 giorni ha ancora la possibilità di giocarsi una finale ma questa volta da titolare fisso della Roma

“Quando ero ragazzino sognavo di essere Agostino” è la frase che ama cantare Zalewski sia allo stadio che in macchina mentre torna a casa. Il bambino sta crescendo e si è preso la Roma. Appena un anno fa Fonseca lo ha fatto esordire in semifinale di Europa League: "Ringrazio il mister che questo sogno me lo sta facendo vivere ogni giorno. Mettermi in campo in una gara del genere non è semplice e non capita tutti sempre. Mi ha dato fiducia e sa che posso fare bene e crede in me". L’esterno giallorosso aveva anche trovato il gol ma la Uefa ha assegnato l’autorete a Telles. Quasi 365 giorni dopo Zalewski è diventato imprescindibile per Mourinho ed è un titolare fisso. Ha conquistato la fiducia del mister ed è entrato nei cuori dei tifosi giallorossi. Quest’anno ha la possibilità di dare una mano alla Roma per conquistare la finale. Sono cambiate tante cose da quel 6 maggio tranne una: la casella dei gol ferma a 0. Il prodotto della Primavera non è ancora riuscito a mettere a referto una rete, il cambio di ruolo e la sfortuna della gara con lo United hanno influito. Giovedì avrà la possibilità di far alzare dal seggiolino gli oltre 60mila dell’Olimpico.