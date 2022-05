Roma-Leicester, annullato il walkaround all’Olimpico degli inglesi

È stata cancellata la consueta 'passeggiata' della squadra ospite sul terreno di gioco, che per le Foxes era prevista per le 19.15 di domani sera

Il Leicester prepara la trasferta di Roma. Domani gli inglesi arriveranno nella capitale dopo l'allenamento e la conferenza stampa, che Rodgers e i suoi giocatori svolgeranno a 'casa propria' e non allo Stadio Olimpico, come da consuetudine e regolamente Uefa. In serata, alle 19.15 locali, era previsto poi il walkaround sul terreno di gioco che giovedì sera ospiterà la semifinale di ritorno di Conference League. In questi minuti, però, la 'passeggiata' all'Olimpico del Leicester è stata annullata