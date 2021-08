Abraham a Roma: inizia il dopo Dzeko. Mourinho: “Bello sentire l’amore dei tifosi”

Finalmente è sbarcato nella Capitale il centravanti che prenderà il posto del bosniaco passato all'Inter. Lo Special One manda parole al miele ai supporters giallorossi. Suggestione De Rossi per la panchina della Primavera

Fabio Capello torna a parlare di Roma, elogiando l'operato della società e il mercato. "Don Fabio" ha speso parole importanti per il mercato giallorosso: "La Roma ha azzeccato il portiere con Rui Patricio, Abraham può essere una buona soluzione. Il colpo in più potrebbe essere Zaniolo. È il più grosso talento italiano". Rimanendo in ottica ex romanisti la società sta ragionando sull'affidare la panchina della Primavera giallorossa a Daniele De Rossi, non subito ma fra un anno, dal momento in cui ora vi siede il padre Alberto. C'è da capire se la volontà dell'ex capitano della Roma sia quella di partire già una prima squadra. D'altronde l'ex numero 16 è stato chiaro sui suoi piani futuri: "La Roma? Certo che mi piacerebbe allenarla, quando sarò pronto e me lo sarò guadagnato come tecnico e non per il mio passato da calciatore". I tifosi non hanno mai smesso di sognare il suo ritorno in società, così come quello di Francesco Totti. Giornata nefasta invece per il calcio mondiale con la morte di uno dei cannonieri più importanti della storia, Gerd Muller.