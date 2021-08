Vina: “Nervoso per esordio ma sto ritrovando la forma. Contento per la vittoria”

Ottima prestazione nella sua prima da titolare per l'esterno uruguaiano

Prima partita con la maglia giallorossa per il laterale sinistro Matias Vina, arrivato dal Palmeiras. Una buona prestazione per l'uruguaiano che ha parlato ai microfoni di RomaTV+. Eccole le sue prime parole: "C'era un certo nervosismo come per tutti gli esordi ma sono molto contento per questa vittoria e per questa prestazione".