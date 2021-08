Mourinho sull’esordio: “Primo giorno a casa. Bello sentire l’amore dei tifosi”

Ieri la prima volta di Mou da "padrone di casa" all'Olimpico: "Ora il calcio vero, non vediamo l'ora"

La prima volta non si scorda mai. Mourinho ha fatto ieri il suo esordio all'Olimpico da "padrone di casa". Davanti ai 13mila tifosi che hanno assistito al match con il Raja Casablanca ha presentato la squadra che li accompagnerà per tutta la stagione. Con un post su Instagram ha commentato la serata: "Primo giorno a casa. Casa è casa ed è stato bello sentire la passione e l’amore di questi fantastici tifosi della Roma. Ora inizia il vero calcio e non vediamo l’ora".