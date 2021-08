In tredicimila per l’abbraccio a Mou: brilla Shomurodov, gol e assist

I giallorossi vincono 5-0 contro il Raja Casablanca: ovazione per lo Special One

Quasi tredicimila persone. Per vedere la Roma dal vivo dopo un anno e mezzo di assenza, ma soprattutto per il primo grande abbraccio a José Mourinho. Ieri sera l’Olimpico si è ritrovato così, per la presentazione ufficiale della squadra contro i marocchini del Raja Casablanca. È arrivata una bella vittoria per 5-0, con i gol di Shomurodov e Mancini nel primo tempo e di Mkhitaryan, Perez e Mayoral nel secondo. Ma è chiaro che l’attenzione fosse tutta su Mourinho e il suo impatto con l’Olimpico. Che l’ha acclamato alla lettura delle formazioni, tributandogli l’affetto che merita, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Shomurodov è stato bravo ad aprire le danze con un tocco di rapina e a confezionare di testa l’assist per il 3-0 di Mkhitaryan. Che, nel primo tempo, aveva regalato su punizione il pallone del raddoppio a Mancini (gol di testa). L’ubzeko ha messo in mostra una serie di belle cose, sfiorando il gol in un altro paio di circostanze. Ed è piaciuto pure Viña, alla prima in giallorosso, bravo per applicazione e intensità, come Veretout.