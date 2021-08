De Rossi scalda i cuori giallorossi. E la Roma è pronta a dargli la chance

La Primavera tra un anno, ma lui vuole una prima squadra: "Per essere davvero all’altezza"

"La Roma? Certo che mi piacerebbe allenarla, quando sarò pronto e me lo sarò guadagnato come tecnico e non per il mio passato da calciatore". Frasi dolci, che trasudano amore, quelle dette da Daniele De Rossi a Sportweek, e che non sono passate inosservate ai piani alti di Trigoria. Tutta la città da tempo sogna il ritorno in giallorosso di una delle sue bandiere, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.