Roma, inizia l’era Abraham: il bomber è sbarcato a Ciampino con Pinto – VIDEO

L'attaccante arriva a titolo definitivo. Oggi le visite mediche e la firma sul contratto che durerà fino al 2026

Ferragosto con Tammy. È il giorno di Abraham, questa volta per davvero. Il nuovo bomber è atterrato alle 12.50 a Ciampino con un volo privato proveniente dal London Biggin Hill Airport. Insieme a lui il gm Pinto, partito mercoledì scorso da Fiumicino e tornato con la firma del giocatore. Ad aspettare l'erede di Dzeko anche un centinaio di tifosi, che hanno sfidato il caldo pur di salutare il loro nuovo numero 9. Il programma di Abraham prevede un tampone rapido a Trigoria e poi le visite mediche a Villa Stuart. In serata il ritorno al Bernardini per l'ufficialità. L'inglese dovrà osservare cinque giorni di quarantena, come successo a Mourinho lo scorso luglio. Si allenerà in solitaria e venerdì si unirà ai compagni per la prima seduta in gruppo. La Roma lo compra a titolo definitivo per 40 milioni più 5 di bonus. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2026. Il Chelsea mantiene un diritto di recompra che sarà utilizzabile solo nel 2023 ed è fissato a 80 milioni.