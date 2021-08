Abraham esentato dalla quarantena per motivi di lavoro

Il calciatore inglese rientrerà in patria nei prossimi giorni per ottenere il visto, in quanto extracomunitario

Tammy Abraham è sbarcato a Roma ma ancora non può considerarsi ufficialmente un giocatore dei giallorossi. Il calciatore, infatti, dovrà superare le visite mediche (che allo stato attuale sono una formalità) e successivamente il suo trasferimento verrà formalizzato. Nel frattempo il centravanti inglese resta in Italia esentato dalla quarantena per motivi di lavoro. Come prevede la legge, per chi rimane nel nostro Paese per meno di 120 ore viene attivata l'esenzione dalla quarantena. Nei successivi giorni l'attaccante tornerà in Inghilterra per mettere a punto tutte le pratiche al fine di ottenere il visto, poiché si tratta di calciatore extracomunitario. L'Inghilterra infatti, dopo la Brexit, è nazione extraeuropea. Abraham salterà la partita contro il Trabzonspor e la prima partita di Serie A contro la Fiorentina. Quando rientrerà in Italia dovrà fare i canonici 5 giorni di quarantena e gli verrà accordato il permesso casa-lavoro per potersi allenare.