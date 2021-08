Villar a Dzeko dopo il passaggio all’Inter: “Ci mancherai bomber” – FOTO

Il centrocampista spagnolo ha voluto salutare il suo ex compagno di squadra, ora in nerazzurro

Nella giornata di ieri si è chiusa definitivamente l'avventura di Edin Dzeko con la maglia della Roma, con l'approdo dell'attaccante bosniaco all'Inter. L'ex numero 9 dei giallorossi, con cui ha segnato 119 reti in 260 incontri, si trasferisce in nerazzurro dopo 6 anni di Roma, con cui è stato anche capitano in più di un'occasione. Il suo ormai ex compagno di squadra, il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar, l'ha voluto salutare con una storia su Instagram. I due hanno giocato insieme per una stagione e mezza, dall'approdo del numero 8 nel gennaio 2020 fino al recente trasferimento di Dzeko all'Inter. Ecco le parole che accompagnano la storia Instagram di Villar: "Mi hai trattato come un fratellino fin da quando sono arrivato. Grazie per tutto e ti auguro il meglio per questa nuova avvenuta, fratello. Ci mancherai bomber".