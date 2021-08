Abraham ha detto sì alla Roma: con il suo ingaggio sarà il più pagato della rosa

L’inglese arriva oggi: è costato 45 milioni e avrà un ingaggio di 5 milioni (più bonus)

Manca solo l’ufficialità, quella che arriva con la firma del contratto. Ma oramai ci siamo, Tammy Abraham si è convinto davvero, sarà lui il prossimo centravanti della Roma. Arriverà alle ore 13 a Ciampino, poi tampone di routine a Trigoria e subito le visite mediche di rito, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Insomma, se non ci saranno intoppi di alcun tipo, in serata dovrebbe anche arrivare la firma sul contratto che legherà il centravanti inglese alla Roma fino al 2026. Il sì definitivo è arrivato ieri pomeriggio, quando si è continuato a trattare ad oltranza per risolvere qualsiasi tipo di problematica, proprio poco prima che la Roma di Mourinho se la vedesse con il Raja Casablanca allo stadio Olimpico.