Roma, vicini Xhaka e Rui Patricio. Mourinho fa i conti con gli esuberi

Sempre più concrete le trattative per i due giocatori richiesti dal tecnico portoghese, che nel frattempo prepara la lista di chi sarà escluso dal progetto. I Friedkin lanciano il nuovo piano Roma

Si avvicina a Roma Granit Xhaka . Il calciatore svizzero, entusiasta all'idea di lavorare con Mourinho , avrebbe espressamente chiesto all'Arsenal di accettare l'offerta dei giallorossi, che si aggira intorno ai 15 milioni più bonus . Prende concretezza anche la pista verso l'altro desiderio del tecnico portoghese, di nome Rui Patricio : per il portiere del Wolverhampton la Roma continua a trattare, e l'impressione è che la distanza attuale - 8 milioni offerti da Tiago Pinto contro i 12-15 chiesti dal club inglese - possa essere colmata. L'impressione generale è che i Friedkin vogliano accontentare Mourinho, che nel frattempo sta già cercando casa in città : d'altronde è stato lo stesso tecnico portoghese a dichiarare di provare una grande empatia con la presidenza americana . Niente spese folli, però: ci pensa ancora Mourinho a ridimensionare aspettative e a smorzare le indiscrezioni su nomi come Grealish e Sergio Ramos .

Il rinnovo invece è ancora lontano per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma oggi compie 25 anni: tanti gli auguri dai compagni di Nazionale, tra cui anche quelli del centravanti biancoceleste Ciro Immobile, la cui amicizia con il centrocampista giallorosso è stata spesso oggetto di polemiche da parte dei tifosi. Nel frattempo la Roma ha deciso di non aprire la campagna abbonamenti, a causa della situazione sanitaria ancora incerta. I Friedkin stanno però lavorando per ristrutturare gli obiettivi della società: è stato infatti inviato ai potenziali sponsor un documento di 49 pagine che illustra il piano che la presidenza americana vuole mettere in campo. Due parole chiave: marchio e trofei.