Roma-Rui Patricio, intesa sul contratto. Coi Wolves si tratta per il prezzo

Pinto ha offerto inizialmente 8, mentre il club di Premier chiede tra i 12 e i 15 milioni

Il primo colpo della Roma targata José Mourinho potrebbe essere Rui Patricio. Come scrive Sky Sport, con il portiere classe '88 si è trovata un'intesa sul contratto. Nel mentre, i giallorossi continuano a trattare con il Wolverhampton per fissare un prezzo equo: Pinto ha offerto inizialmente 8, mentre il club di Premier chiede tra i 12 e i 15 milioni. Le parti continuano a dialogare per trovare un punto d'incontro. Non solo al presente, la Roma pensa anche al futuro. Sempre secondo l'emittente sportiva, a Trigoria è in prova in questi giorni il giovane Vranjes, giocatore del 2005 che è arrivato nella Capitale dal Gais Goteborg, club della Serie B svedese.