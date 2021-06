Mou cerca casa: la moglie spinge per il Centro

Il tecnico si occuperà di tutto nei suoi primi giorni romani, tra fine mese e inizio luglio

Diviso tra Roma nord, il centro e la zona intorno a Trigoria. José Mourinho, insieme a sua moglie, Matilde Faria — sposata dall’89 con lo Special One — sta valutando come meglio collocarsi all’interno della capitale, per non rendere un inferno i suoi continui spostamenti verso il centro sportivo giallorosso, e allo stesso tempo per andare incontro alle preferenze della consorte.