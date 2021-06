La campagna abbonamenti non ci sarà

Da capire come verrà quindi gestita la vendita dei biglietti per le gare della prossima stagione

La Roma non aprirà la campagna abbonamenti, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Il Club ha preso questa decisione non sapendo ancora quale capienza sarà consentita all’Olimpico alla ripresa del campionato. Da capire come verrà quindi gestita la vendita dei biglietti per le gare della prossima stagione.