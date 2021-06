Mourinho prepara le liste: gli esuberi si allenano a parte

Da Fazio a Pastore fino ai rientri dai prestiti, cedere i “superflui” resta difficile. Così si pensa a lavori separati

Non è allarme rosso, ma la preoccupazione indubbiamente serpeggia, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. La rottura da parte del Rennes delle trattative per il riscatto di Nzonzi, infatti, a Trigoria rappresenta solo la punta dell’iceberg di un problema per cui ancora non si trova soluzione: collocare degli esuberi. L’elenco dei giocatori che sono sulla via del ritorno è lungo. Non tutti, naturalmente, saranno presenti all’inizio del ritiro fissato per il 6 luglio, visto che almeno il plotone di quello che partecipano all’Europeo si potranno aggregare più tardi, ma è certo che sarà virtualmente impossibile dare a José Mourinho una rosa gestibile fin dal primo giorno. Infatti, al netto di quanto potrà succedere nelle prossime due settimane, l’allenatore portoghese si potrebbe ritrovare con i vari Olsen, Kluivert, Under, Florenzi, Nzonzi, Riccardi, Antonucci, Coric e Bianda, oltre alle sistemazioni da dover ancora trovare per Santon – che potrebbe essere il primo a salutare – Fazio e Pastore.