Roma, ufficiale il rientro di Nzonzi dal Rennes

Dopo le numerose indiscrezioni in merito, arriva l'ufficialità: Steven Nzonzi non verrà riscattato dal Rennes. A renderlo noto è lo stesso club francese, che ha pubblicato su Twitter il seguente messaggio di ringraziamento: "Al termine del prestito allo Stade Rennais F.C., Steven Nzonzi lascia la Bretagna. Il campione del mondo ha disputato 46 partite con la maglia del Rennes. Il club ringrazia Steven per questi 18 mesi di prestito e gli augura il meglio". Il centrocampista francese è legato alla Roma ancora per un anno (fino a giugno 2022), e percepisce uno stipendio di 3,1 milioni netti l'anno: una bella gatta da pelare per Tiago Pinto, che dovrà pensare in fretta a una nuova sistemazione per non appesantire ulteriormente le già esauste casse giallorosse.