Xhaka spinge verso la cessione: contattato l’Arsenal per chiudere a 15 milioni

I primi colpi in casa Roma potrebbero essere Rui Patricio e Xhaka. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per il centrocampista svizzero si aspetta l’ok definitivo dell’Arsenal: il giocatore ha contattato il club londinese per spingere alla cessione a 15 milioni di euro più bonus. Con la nazionale non ha mai brillato, né contro il Galles e nemmeno contro l'Italia, ma Mourinho sarebbe convinto del classe '92. Per il portiere invece si sarebbe trovata un'intesa con Rui Patricio, ora rimane da trattare con il Wolverhampton per la cessione del cartellino.