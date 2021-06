Roma, Immobile fa gli auguri a Pellegrini: “Buon compleanno fratellino” – FOTO

Il centravanti della Lazio pubblica una storia su Instagram per i 25 anni del centrocampista giallorosso. Tornano alla mente le polemiche per gli auguri fatti da Lorenzo a Ciro lo scorso febbraio

Anche Ciro Immobile fa gli auguri di compleanno a Lorenzo Pellegrini. Il centravanti della Lazio ha pubblicato su Instagram una storia che lo ritrae abbracciato al capitano giallorosso durante un'esultanza in Nazionale. "Buon compleanno fratellino, ti voglio bene", recita la didascalia scelta da Ciro. Una risposta agli auguri che gli aveva fatto Pellegrini a febbraio, che avevano scatenato diverse polemiche: l'appellativo 'fratello' scelto allora dal trequartista della Roma non era piaciuto ai tifosi romanisti, tanto che la Brigata De Falchi espose lo striscione "Pellegrini non è il mio capitano". E anche sui social i sostenitori giallorossi non avevano affatto gradito. Il rapporto tra i due, comunque, è cosa nota: un'amicizia nata in maglia azzurra, che ha portato a numerose vacanze in compagnia e alla scelta della stessa clinica per nascita dei piccoli Camilla Pellegrini e Mattia Immobile.