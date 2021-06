Darboe, è tempo di contratto per il baby vissuto due volte

A breve il prolungamento fino al 2026 con un ingaggio attorno ai 450mila euro

Per sopravvivere a 14 anni aveva lasciato casa sua per intraprendere un viaggio di 5mila chilometri attraversando il Mediterraneo col barcone. Aveva coronato il suo sogno e con un provino “vincente” entrò nella Roma. Le due vite di Ebrima pochi giorni fa si sono riunite con un viaggio in Africa dove ha riabbracciato la madre. Adesso è pronto per cominciare una terza vita, quella da calciatore di alto livello. Nonostante le lusinghe dei club inglesi sono già cominciati i contatti per il nuovo contratto che nelle prossime settimane sarà prolungato fino al 2026 con un ingaggio attorno ai 450mila euro.