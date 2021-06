Roma, idea Navas per la porta. L’Arsenal rifiuta l’offerta per Xhaka

Il portiere del PSG non gradirebbe l'arrivo di Donnarumma e sta ascoltando altre offerte. I Gunners aspettano il rilancio dei giallorossi per il centrocampista svizzero

Quelli che invece sembrano avere il futuro già deciso sono Cengiz Under e Alessandro Florenzi. L'attaccante turco, in rientro dal Leicester, si è distinto nella partita contro l'Italia dello scorso venerdì, e ha attirato le attenzioni di Gattuso, che lo vorrebbe per la sua nuova Fiorentina. Per il terzino la questione è più complicata: scade oggi l'opzione del PSG per riscattarlo a 9 milioni, ma nulla toglie che i parigini non avanzino altre offerte, soprattutto in caso di fumata nera di Hakimi. Resta forte l'interesse anche di Juventus e Inter. L'impressione è che il giocatore, che oggi è rientrato a Roma in vista della partita di domani sera, sia la vera occasione per Tiago Pinto di fare cassa. Chi invece punta a convincere José Mourinho è Nicolò Zaniolo: l'attaccante ha intensificato gli allenamenti per farsi trovare pronto il 6 luglio. Il tecnico portoghese lo segue dai tempi degli Spurs e sicuramente gli concederà l'occasione di rilanciarsi.