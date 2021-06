Roma, dall’Inghilterra: l’Arsenal rifiuta l’offerta per Xhaka

I giallorossi dovranno rilanciare se vorranno portare nella capitale il centrocampista svizzero

L'Arsenal avrebbe rifiutato l'offerta della Roma di 12,9 milioni di sterline (pari a 15 milioni di euro) per il centrocampista Granit Xhaka. Questo è quello riporta il sito della BBC, soffermandosi sulla trattativa fra i giallorossi e i Gunners per portare il giocatore svizzero nella capitale. L'offerta della Roma sarebbe inferiore alla valutazione dell'Arsenal del 28enne, che con il club di Londra ha vissuto fin ora un rapporto di amore e odio. Sono stati molti gli scontri con i tifosi dell'Arsenal e a causa del suo carattere Xhaka è stato privato della fascia di capitano quando sulla panchina dei londinesi sedeva Unai Emery. Nonostante tutto il calciatore ha giocato molto la scorsa stagione, collezionando 47 presenze sotto la gestione Mikel Arteta. La Roma dovrà rilanciare la propria offerta se vorrà consegnare il centrocampista, molto apprezzato per la sua leadership e carisma, a José Mourinho.