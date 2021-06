Olsen: “All’Everton non è andata bene, avrei voluto giocare di più”

Il portiere giallorosso commenta il pareggio con la Spagna nella partita di ieri, che lo ha visto protagonista: "Vogliamo dimostrare di volere questo Europeo. Non è stato bello essere messo da parte in Inghilterra"

La Spagna ha condotto il gioco per tutta la partita, riportando l'85% di possesso palla. Le Furie Rosse hanno creato continuamente occasioni da gol, ma a salvare la Svezia ci ha pensato Robin Olsen. Il portiere giallorosso si è distinto in almeno tre interventi determinanti, uno, superbo, su una spizzata di testa di Dani Olmo a pochi centimetri dalla porta. Nei minuti finali, poi, ancora un'occasione per gli spagnoli, con il tiro di Gerard Moreno da distanza ravvicinata. Ma Olsen ha salvato ancora una volta il risultato, portando a casa un punto pesantissimo in chiave qualificazione. "Sono soddisfatto, è chiaro" ha dichiarato il numero uno svedese a SVT Sport. "Ma questo punto lo hanno portato a casa anche gli altri. È stato un lavoro di squadra incredibile. Vogliamo dimostrare di volere questo Europeo. Sono orgoglioso della partita dei miei compagni". Olsen risponde poi a una domanda sulla stagione con l'Everton: "È chiaro che mi sarebbe piaciuto giocare di più all'Everton, quindi non starò qui a dire che non è stato bello essere messo da parte". Il portiere di proprietà della Roma è effettivamente rimasto ai margini della rosa del club inglese, disputando appena 11 presenze tra campionato e coppa. A Trigoria si lavora per trovargli una nuova sistemazione, e prestazioni come quella di ieri sera potrebbero aiutare Tiago Pinto a fare cassa al massimo delle possibilità.