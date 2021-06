Roma, quanto è bello l’Europeo degli esuberi

Olsen stupisce contro la Spagna e salva la Svezia, Florenzi ha le chiavi della fascia azzurra, Under il migliore in campo in Italia-Turchia. E Pinto ora può fare cassa

Olsen salva la Svezia parando pure i Tori di Pamplona, Under è il migliore della Turchia contro l’Italia di Florenzi che (viste le premesse e facendo gli scongiuri) dovrebbe fare tanta strada. L’Europeo itinerante sta regalando a Tiago Pinto tappe inaspettate per liberarsi dai fardelli degli esuberi della rosa della Roma.

Olsen ferma le Furie Rosse e attira i riflettori

Il portiere prelevato dal Copenaghen nel 2018, classe '90, è reduce da una stagione per nulla convincente all'Everton, dove ha collezionato 11 presenze totali tra campionato e coppe. Ciononostante, il ct Andersson lo ha voluto ancora titolare per la sua Svezia. E la scelta è stata ripagata dall'eccellente prestazione di ieri sera contro la Spagna: Olsen si è esibito in almeno tre interventi determinanti, di cui uno allo scadere del recupero, sull'ottimo tiro a distanza ravvicinata di Gerard Moreno. Lo svedese è legato alla Roma fino al 2023, e percepisce un ingaggio di 1,2 milioni netti l'anno. La Roma potrebbe pensare di girarlo ancora in prestito con diritto di riscatto o addirittura cercare una cessione intorno ai 5 milioni di euro.

Florenzi è il titolare di Mancini. Oggi termine per il PSG

C'è poi la questione Florenzi. Il terzino ha disputato un ottimo primo tempo contro la Turchia, prima di rimediare una contrattura al polpaccio ed essere sostituito da Di Lorenzo. L'infortunio non è certo grave e Alessandro tornerà presto a disposizione di Mancini, che lo considera il titolare della fascia destra. Le buone prestazioni in Nazionale potrebbero convincere il PSG a esercitare il riscatto a 9 milioni: c'è tempo fino a stasera. In alternativa il club parigino potrebbe avanzare una nuova offerta, soprattutto in caso di fumata nera per Hakimi. Su Florenzi ci sono però anche Juventus e Inter, e l'impressione è che il giocatore sia la vera occasione a disposizione della Roma per ricavare liquidità.

Under il migliore dei suoi in Italia-Turchia

Merita un cenno anche Cengiz Under. Il turco non verrà riscattato dal Leicester, ed è in cima alla lista degli esuberi da piazzare. Il contratto fino al 2023 e l'ingaggio di 2 milioni netti a stagione pesano particolarmente sulle casse della Roma. L'esterno si è però distinto nel secondo tempo della partita di venerdì contro l'Italia, e la sensazione è che mister Gunes lo impiegherà ancora nei prossimi incontri per tentare la difficile qualificazione agli ottavi. Proprio nella giornata di oggi si è aperta per lui la pista della Fiorentina: il suo profilo piace al nuovo allenatore Gattuso, in cerca di un esterno d'attacco. La Roma potrebbe indirizzarlo a Firenze in prestito con diritto di riscatto, o anche intavolare una trattativa per una cessione intorno ai 10 milioni.

