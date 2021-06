Roma, Liverpool e Tottenham su Pellegrini

La volontà del giocatore è quella di rimanere in giallorosso, ma prima bisognerà rinnovare il contratto

Il futuro di Pellegrini è un'incognita: la Roma starebbe trattando con il numero 7 per il rinnovo, ma ci sarebbero alcuni club interessati al capitano giallorosso. Sia Liverpool che Tottenham avrebbero messo gli occhi sul calciatore classe '96. In particolare gli Spurs: come scrive Repubblica, qualora Fonseca fosse il nuovo allenatore, immancabilmente ci sarà qualche dialogo con la sua ex squadra, la Roma. Il portoghese in giallorosso aveva sviluppato un'autentica passione per Villar, Mancini e per Pellegrini. Tutti obiettivi irraggiungibili. O quasi. Ma non solo l'inghilterra apprezza il centrocampista: alcune voci dalla Spagna, qualche giorno fa, registravano l'interesse del Barcellona dopo la trattativa sfumata per portare in blaugrana Wijnaldum. La volontà del giocatore è quella di rimanere alla Roma, ma prima bisognerà rinnovare il contratto.