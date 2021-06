Roma su Navas, chiuso al Psg da Donnarumma: “La trattativa ha senso”

Il portiere costaricano manda messaggi poco velati al club parigino: "Regala la tua assenza a chi non dà valore alla sua presenza". Ma ha rinnovato il contratto ad aprile

Keylor Navas alla Roma è più di un'idea da calciomercato estivo. Mourinho e Pinto sono al lavoro per trovare un nuovo portiere dopo le delusioni di Olsen (che ieri sera è stato il migliore in campo contro la Spagna agli Europei) e Pau Lopez. E l'ultima pista è quella che porta al numero uno costaricano del Psg, che però la prossima stagione sarebbe il secondo di Donnarumma, per il quale manca solo l'ufficialità. Un'eventualità che sembra non piacere a Navas, che infatti ha postato un messaggio abbastanza chiaro sui social: "Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza". Secondo ESPN, la trattativa tra la Roma e Navas "ha molto senso": i giallorossi infatti cercano un portiere affidabile e di esperienza che non sia un'incognita come invece successo negli ultimi due anni.