Zaniolo intensifica, sarà pronto il 6 luglio per il raduno giallorosso

Costretto a rinunciare alla maglia azzurra per evitare ricadute, Nicolò ora è concentrato ora solo su quella giallorossa

Costretto a rinunciare alla maglia azzurra per evitare ricadute, Zaniolo ora è concentrato ora solo su quella giallorossa. Dopo una stagione intera trascorsa tra fisioterapia e palestra, Nicolò vuole farsi trovare pronto per il 6 luglio, giorno del raduno fissato da José Mourinho, che lo avrebbe portato volentieri al Tottenham quando sedeva sulla panchina degli “Spurs”. Proprio per non perdere terreno agli occhi dello Special One, ha già fatto sapere alla Roma che per le vacanze non si allontanerà dall’Italia, ma rimarrà a lavorare sodo fino al giorno del raduno.