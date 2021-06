La rivincita di Olsen, coi guanti nella valigia

A Siviglia si esalta tra i pali della Svezia, dopo le critiche a Roma e lo shock della rapina in casa subita all'Everton

All’Everton l’unica cosa notevole è la rapina in casa che lo sciocca. Naturalmente non c’entra il calcio, il numero di partite giocate o meno, c’entra la precarietà del vivere. In questi giorni con la nazionale svedese, Olsen ha fatto sapere ai cronisti di non voler parlare di un episodio che ha segnato lui e la sua famiglia. Olsen vorrebbe cambiare ancora destinazione, perché lo shock è stato grande, ma in questo momento contano soltanto la nazionale, il punto strappato alla Spagna a Siviglia, il passaggio del turno da difendere in tutti i modi dopo aver fermato la più forte del girone. Da tempo Olsen aspettava di dimostrare che il trattamento ricevuto in Italia non era appropriato. Contro la Spagna si è preso una piccola rivincita. Non sarà la Roja di una volta, ma il pareggio senza reti fra impressione. E la maggior parte del merito va a chi è stato frettolosamente bocciato altrove.