Roma, per Under c’è anche la Fiorentina

Per l'attaccante turco, reduce da una deludente stagione con il Leicester, si lavora da tempo a una nuova destinazione. Il suo profilo piace a Gattuso

Spunta un'altra possibile destinazione per Cengiz Under. L'esterno giallorosso, di ritorno da una stagione deludente con il Leicester - per lui appena 8 presenze e 1 gol in Premier - non dovrebbe rientrare tra i piani di José Mourinho, e il suo nome campeggia alto nella lista degli esuberi. Pinto sta da tempo lavorando a una nuova destinazione e, come riporta Sky Sport, si sarebbe aperta la pista per la Fiorentina. La società viola sta infatti cercando un esterno per completare il reparto offensivo a disposizione del nuovo mister Gattuso, e quello del turco è un profilo che piace assieme a Gonzalez dello Stoccarda e Guedes del Valencia. Under, che è legato alla Roma fino al 2023 e pesa sul bilancio giallorosso 2 milioni l'anno, potrebbe raggiungere Firenze attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.