La Juventus trova l’accordo con Suarez: Dzeko si allontana

La Juventus fa sul serio per Luis Suarez. Edin Dzeko rimane in stand-by, così i bianconeri hanno trovato un principio di accordo con l’attaccante uruguaiano. Come riporta Sky Sport, ora la società degli Agnelli aspetta che l’attaccante risolva il suo contratto con il Barcellona per concludere la trattativa. Se tutto andrà in questa direzione, Dzeko verrà messo da parte e la sua permanenza a Roma diventerebbe di nuovo possibile. Per il momento però il capitano della Roma resta un obiettivo. II valzer degli attaccanti che coinvolge anche Milik non parte, così Paratici ha deciso di puntare forte su un altro obiettivo.