Kolarov accetta l’offerta dell’Inter: affare chiuso, firma nei prossimi giorni

Aleksandar Kolarov è virtualmente un nuovo giocatore dell’Inter. La trattativa già in discesa da giorni è stata chiusa questa sera. Come riporta Sky Sport il giocatore, che chiedeva un biennale, ha accettato di firmare il contratto di un anno con un’opzione per il secondo. Questo pomeriggio il ds dei nerazzurri Ausilio aveva confermato l’indirizzamento dell’affare verso la fumata bianca. La Roma ha fatto trapelare che non cercherà un sostituto sul mercato e che affiderà la fascia sinistra alla coppia Spinazzola-Calafiori.