Mercato Roma LIVE: problemi con l’ingaggio di Wijnaldum, accordo con Belotti

Tutti gli aggiornamenti del mercato della Roma raccontati LIVE. Dall'affare Wijnaldum ancora non chiuso con il Psg fino ad arrivare alla trattativa tra Belotti e il club giallorosso in cui si è raggiunto un accordo. Tiago Pinto , in questo ultimo mese di calciomercato, dovrà piazzare anche esuberi come Shomurodov, Villar, Kluivert, Diawara e Veretout.

Ore 12:11 - Dalla Francia, problemi con l'ingaggio di Wijnaldum. L'olandese, per trasferirsi nella Capitale, ha già rinunciato a 800mila euro del suo ingaggio e non vuole rinunciare ad un altro milione di bonus. ( LEGGI LA NOTIZIA )

Ore 9:50 - Frenata per Bailly che va verso Siviglia. Spuntano così Sarr del Chelsea e Tanganga del Tottenham. Il primo, mancino, potrebbe arrivare in prestito. ( LEGGI LA NOTIZIA)

Ore 9:37 -Roma e Psg stanno ancora cercando la quadra sulla formula per Wijnaldum e nelle ultime ore si è registrata una leggera frenata, sia per problemi sulla spartizione dell'ingaggio che per quello legato al la formula del prestito: Pinto non intende sottoscrivere un diritto condizionato che si trasforma in obbligo a fine stagione. Tuttavia da Trigoria filtra ottimismo sulla chiusura della trattativa. (LEGGI LA NOTIZIA)