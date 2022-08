La Samp fa sul serio per Villar: pronta l’offerta dopo la cessione di Damsgaard

Pinto non accetterrà la proposta del prestito con diritto di riscatto, come per tutti gli esuberi

Damsgaard è sempre più vicino a lasciare la Sampdoria. E' alle battute finali la trattativa con il Brentford che ha messo sul piatto 20 milioni di euro. Dopo la cessione del giocatore il club ligure investirà parte dei soldi guadagnati su Villar. Il centrocampista spagnolo è in uscita dalla Roma e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club giallorosso dovrà dare una risposta alla Sampdoria entro la fine della settimana. Pinto non accetterrà la proposta del prestito con diritto di riscatto, come per tutti gli esuberi.