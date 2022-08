Mercato Roma, dalla Francia: Wijnaldum non accetta un taglio dello stipendio

L’olandese per trasferirsi nella Capitale ha già rinunciato a 800mila euro del suo ingaggio e non vuole rinunciare ad un altro milione di bonus

La trattativa tra Roma e Psg per Wijnaldum sta continuando ad oltranza e secondo quanto riportato dal quotidiano francese "Le Parisien" anche con qualche intoppo. L’olandese, infatti, non accetta un taglio dello stipendio (attualmente nel club parigino percepisce circa 10 milioni bonus compresi) e per trasferirsi nella Capitale ha già rinunciato a 800mila euro del suo ingaggio (un bonus legato al primo match da 90 minuti giocato in campionato), ma attualmente non vuole rinunciare a un altro milione di bonus. La parte fissa del suo ingaggio (7 milioni), invece, dovrebbe essere pagata al 65% dalla Roma e la restante percentuale dai francesi.