Mercato Roma, Nizza e Fulham su Kluivert. Spunta anche il Torino

Il Nizza e il Fulham sono sulle tracce di Justin Kluivert. L'allenatore della Roma, José Mourinho, ha già deciso di far allenare l'olandese a parte e lo considera fuori dal progetto. L'esterno d'attacco si sta dunque guardando intorno e quella del club francese, secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, si tratta dell'ipotesi più concreta. Nella scorsa stagione, Kluivert era già stato prestato al Nizza che aveva deciso di non esercitare il riscatto a causa del prezzo elevato del suo cartellino. Se però la Roma abbasserà le sue pretese, l'attaccante potrebbe tornare in rossonero a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da TMW, invece, su Kluivert c'è anche un forte pressing del Torino.