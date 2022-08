Roma, sirene francesi per Veretout: c’è l’interesse di tre club della Ligue 1

Jordan Veretout sta recuperando da un fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori dalla partita di Haifa contro il Tottenham , scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Tra campo e mercato saranno giorni intensi per l'ex Fiorentina. Quindici milioni è il prezzo di partenza di Veretout , e i giallorossi puntano ad ad un trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

Niente prestito secco o con diritto, anche perché il contratto di Jordan scade nel 2024 e Pinto non vuole ritrovarsi tra un anno con un giocatore quasi in scadenza. In queste ore Marsiglia, Nizza e Monaco possono tornare a farsi vivi e formulare un'offerta per il centrocampista.