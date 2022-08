Mercato Roma, avanza la trattativa con il Marsiglia per Veretout

Jordan Veretout è uno dei nomi più chiacchierati per il calciomercato in uscita della Roma. Il Marsiglia è sicuramente il club che si trova più avanti nella corsa al centrocampista, nonostante l'interesse di Nizza e Monaco. Come riporta il sito footmercato.net, la trattativa tra le parti sta procedendo bene e il francese sarebbe vicino al ritorno in patria in prestito. Il Milan, altra destinazione di cui si era parlato per il romanista, non ha ancora presentato offerte ufficiali al club giallorosso. Tiago Pinto chiede 15 milioni per far partire Veretout e vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.